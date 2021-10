Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ruft zur Grippe-Schutzimpfung auf. Doch viele Ärzte und Apotheken in der Westpfalz haben zurzeit keine Impfstoff-Dosen mehr vorrätig.

Vergebliche Suche nach dem Grippe-Impfstoff

Die Rentnerin Ursula Rinner aus Bayerfeld-Steckweiler im Donnersbergkreis wollte sich zusammen mit ihrem Mann gegen Grippe impfen lassen. Bei ihrem Hausarzt gab es aber nur noch eine einzige Dosis und die bekam ein Patient mit Lungenentzündung. Ursula Rinner hat daraufhin mehrere Ärzte angerufen und in den Apotheken in Rockenhausen, Alsenz und Gaugrehweiler nachgefragt – ohne Erfolg. Sie ärgert sich maßlos darüber:„Und da stellt sich ein Herr Spahn hin und sagt, Leute, lasst euch impfen, es ist genug da. Nein! Und da hat man schon das Gefühl, dass man schon älter ist und jetzt wird schon mal draufgeguckt, lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht? Traurig, traurig, traurig."

Verband der Apotheker in Rheinland-Pfalz bestätigt den Impfstoffmangel

Frank Eickmann vom Landesapothekerverband erklärt, dass Impfstoffe üblicherweise im Frühjahr vorbestellt werden müssen, damit sie im Herbst geliefert werden können. In diesem Jahr endete die Vorbestellphase Mitte März, gerade als die Coronakrise begann und sich alles nur noch um Corona drehte. „Es gab allerdings auch Empfehlungen der Kassenärztlichen Vereinigung mit der Bitte, die Ärzte mögen auf 110 Prozent des Vorjahresniveaus ordern, also man hat schon gedacht, es wird mehr Impfstoff in diesem Jahr gebraucht werden. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass die Vorbestellphase längst vorbei ist. Die Produktion von Impfstoffen dauert aber sehr lange, das heißt, wenn jetzt noch einmal Bestellungen kommen, kann kein Impfstoff mehr produziert werden.“

Nachlieferungen werden kommen

Die Apotheken haben die ersten großen Lieferungen an Impfstoff bekommen und auch an die Arztpraxen weitergegeben. Laut Frank Eickmann sei es durchaus üblich, dass nicht der komplette Impfstoff auf einmal geliefert werde, sondern in Wellen. „Wir sind gerade erst am Anfang der Impfsaison. Es wird noch Impfstoff kommen, auch in den nächsten Tagen und Wochen, bis in den November hinein.“

Patienten sollen sich vormerken lassen

Der Landesapothekerverband empfiehlt Patienten, die sich gegen Grippe impfen lassen möchten, dass sie sich auf Wartelisten in den Apotheken oder Arztpraxen setzen lassen. Dann würden sie benachrichtigt, sobald wieder Impfstoff da sei.