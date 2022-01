Verstoß gegen Tierschutzgesetz - Gnadenhof-Betreiberin legt Berufung gegen Urteil ein

per Mail teilen

Die Betreiberin eines Gnadenhofs in Rockenhausen im Donnersbergkreis hat gegen ein Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt. Das Gericht hat ihr vorgeworfen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Die Frau soll für den Tod zweier Ziegen des Gnadenhofs verantwortlich sein. Die Tiere hätten sich im Zaun des Geländes verheddert und seien dort verendet. Eine weitere Ziege konnte laut Staatsanwaltschaft noch gerettet werden. Das Amtsgericht Rockenhausen sah die Vorwürfe als erwiesen an und verhängte der Frau eine Geldstrafe sowie ein Verbot, Wiederkäuer zu halten. Dagegen hat die 65-Jährige nun Berufung eingelegt, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Nun muss sich das Landgericht in Kaiserslautern mit dem Fall befassen.