Bis einschließlich Sonntag findet in Rockenhausen das Festival Neue Musik statt. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen jedoch ohne Zuschauer. Nach Angaben der Veranstalter werden die musikalischen Darbietungen per Video aufgezeichnet und danach schnellstmöglich und kostenlos ins Internet gestellt. Interessierte könnten dennoch Tickets erwerben und damit das Festival und die Kulturarbeit sowie die Künstler unterstützen. Konzerte finden in der Donnersberghalle statt, Klangminiaturen am Museum für Zeit und dem dortigen Carillon.