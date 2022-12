Brand in Rockenhausen: Haus von 88-Jähriger unbewohnbar

per Mail teilen

Schlimme Nachricht kurz vor Weihnachten für eine 88-Jährige aus Rockenhausen. Nach dem Brand ihres Hauses ist dieses vorerst nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Rockenhausen im Einsatz. Feuerwehr Rockenhausen

Nach Angaben der Feuerwehr Rockenhausen war der Brand in dem Einfamilienhaus in der Rockenhausener Bergstadt in der Küche ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dort Kerzenwachs auf einer Herdplatte zum Schmelzen bringen wollte. Dieses habe sich dann entzündet. Die Einsatzkräfte hätten sie dann aber wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Obergeschoss des Hauses in Rockenhausen stark in Mitleidenschaft gezogen

Als die Feuerwehr am Freitagmorgen an dem Haus eintraf, schlugen die Flammen aus dem Küchenfenster im Erdgeschoss und drohten, auf das Dach des Hauses überzugreifen. Das konnten die Feuerwehrleute verhindern. Für die Nachlöscharbeiten musste die Küche komplett demoliert werden. Außerdem ist nach Angaben der Feuerwehr auch das Obergeschoss wegen Ruß unbewohnbar.

Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Insgesamt waren 69 Feuerwehrleute der Wehren der Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler im Einsatz. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.