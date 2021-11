Das Westpfalz-Klinikum hat einen sofortigen Besuchsstopp für den Standort Rockenhausen ausgesprochen. Wie das Krankenhaus mitteilt, sind die aktuelle stationäre Auslastung und die personelle Situation dafür verantwortlich. Sowohl die Anzahl der Corona-Patienten sei in den vergangenen Tagen stark angestiegen, aber auch unter den Mitarbeitern gebe es vermehrt positive Corona-Fälle. Derzeit werden in Rockenhausen zwölf Corona-Infizierte behandelt, drei Patienten werden beatmet. An den anderen drei Standorten des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Kusel gilt weiterhin: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag sowie die 3G-Regel.