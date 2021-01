Die Firma JOMO in Rieschweiler-Mühlbach im Kreis Südwestpfalz wird einen Großteil seiner Stellen abbauen. Die Firma stellt Einlegesohlen und technische Fußbetten her. Bis Ende März sollen - bis auf drei Mitarbeiter im Vertriebsteam - alle das Unternehmen verlassen. Aktuell hat JOMO noch 21 Angestellte in Rieschweiler-Mühlbach. Nach Angaben eines Sprechers war die Auftragslage durch die Corona-Pandemie um rund 25 Prozent zurückgegangen. Durch die hohen Kosten in Deutschland sei das Unternehmen gezwungen gewesen, unter anderem die Musterabteilung und Teile des Materiallagers an seinen Standort in Rumänien zu verlagern. Dort seien weitere Investitionen geplant. JOMO war in Rieschweiler-Mühlbach jahrelang ein wichtiger Arbeitgeber. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und expandierte nach Brasilien und Rumänien.