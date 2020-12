Der ADAC-Rettungshubschrauber wird von Eßweiler im Kreis Kusel nach Imsweiler im Donnersbergkreis verlegt. Die Verlegung war bereits gerüchteweise bekannt – jetzt hat das Land sie offiziell bestätigt.

Die ADAC-Luftrettung hat demnach für ein weiteres Jahr den Zuschlag zum Betrieb des Rettungshubschraubers in der Westpfalz bekommen. Nach Angaben der ADAC-Luftrettung wird am Flugplatz in Imsweiler im Donnersbergkreis eine Interimsstation errichtet. Dazu gehören neben dem Landeplatz für den Hubschrauber eine Tankanlage und Container für die Crew. Der Umzug des Hubschraubers erfolgte am Montag – er ist ab sofort am neuen Standort in Imsweiler einsatzbereit.

Interimsbetrieb für ein Jahr

Der ADAC wird den Hubschrauber zunächst für ein Jahr betreiben. Dann will das Land eine Entscheidung treffen, ob künftig dauerhaft ein Rettungshubschrauber in der Westpfalz stationiert wird. Seit September 2019 war der Rettungshubschrauber in Eßweiler im Kreis Kusel stationiert. Von dort hat er mehr als 1.900 Einsätze geflogen. Das Einsatzgebiet des Hubschraubers umfasst neben Stadt und Landkreis Kaiserslautern auch die Kreise Kusel und Birkenfeld, sowie den Donnersbergkreis.

Umweltrechtliche Bedenken in Eßweiler

Gegen einen weiteren Betrieb von Eßweiler aus hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd allerdings umweltrechtliche Bedenken geäußert. Dagegen hatten sich Politiker aus dem Kreis Kusel vehement für einen Verbleib ausgesprochen - die Stationierung habe Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region geschaffen. Die Argumente der Politiker blieben allerdings erfolglos.