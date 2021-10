Land will an Rettungshubschrauber in der Westpfalz festhalten

Das Land Rheinland-Pfalz will an der Stationierung eines Rettungshubschraubers in der Westpfalz festhalten. Noch läuft die Testphase, doch der Dauerbetrieb soll folgen.

Derzeit betreibt die ADAC Luftrettung den Rettungshubschrauber von Imsweiler im Donnersbergkreis aus. Noch bis Mitte des kommenden Jahres befindet sich der Betrieb in einer Testphase. Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) hat nun in einem SWR-Interview bestätigt, dass das Land dauerhaft einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz stationieren möchte. "Wir werden jetzt in Kürze eine größere, europaweite Ausschreibung für diesen Rettungsdienstbezirk anstoßen, wo wir dann eine langfristige, dauerhafte Stationierung dieses Hubschraubers sicherstellen wollen." Rettungshubschrauber dauerhaft in Imsweiler? Ob der Hubschrauber auch in Zukunft weiter in Imsweiler stationiert sein und weiterhin vom ADAC betrieben wird, steht noch nicht fest. Mehr zu diesem Thema sehen Sie am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen bei "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

Sendung am Do. , 21.10.2021 20:25 Uhr, Zur Sache Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP