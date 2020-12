Nur noch am am Freitag können sich Unternehmen bewerben, die künftig den Rettungshubschrauber in der Westpfalz betreiben wollen. Von welchem Standort aus das geschieht, steht noch nicht fest. Die Angebote der Luftrettungsunternehmen sollen ab der kommenden Woche im Innenministerium ausgewertet werden. Dann soll möglichst schnell eine Entscheidung fallen, wer künftig für die Luftrettung in der Westpfalz zuständig ist. Nach Angaben des Innenministeriums ist ein Eilverfahren nötig, damit der Betrieb lückenlos ab 1. Januar weitergehen kann. Der Vertrag mit dem bisherigen Hubschrauberbetreiber, dem ADAC, läuft Ende des Jahres aus. Wo der Rettungshubschrauber für die Westpfalz in Zukunft stationiert wird, so eine Vorgabe des Innenministeriums, muss der Betreiber selbst wählen. Auch für die nötigen Genehmigungen muss er sorgen. Der bisherige Standort in Eßweiler kommt aus Naturschutzgründen nicht weiter in Frage.