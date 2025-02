Rettungshubschrauber Christoph 66 aus Imsweiler mehr als 1.600 Mal im Einsatz

Auch im vergangenen Jahr war der in Imsweiler stationierte Rettungshubschrauber Christoph 66 sehr gefragt. Mehr als 1.600 Mal war er im Einsatz.

Christoph 66 aus Imsweiler im Donnersbergkreis ist der einzige Rettungshubschrauber in Rheinland-Pfalz, der über eine Rettungswinde verfügt. 92 Mal war diese nach Angaben des ADAC im vergangenen Jahr im Einsatz. Neun Mal mehr als im Jahr zuvor. Trotzdem hatte der Helikopter insgesamt knapp 180 Einsätze weniger geflogen.

Wegen Telemedizin weniger Rettungshubschrauber unterwegs

Die ADAC Luftrettung geht davon aus, dass das vor allem an den erweiterten Befugnissen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie am zunehmenden Einsatz von Telenotärztinnen und Telenotärzten liegt. Die Zahl der Fälle, in denen ein Notarzt vor Ort erforderlich ist, habe sich dadurch verringert. Durch den Einsatz von Telemedizin dürfen Notfallsanitäter mittlerweile ohne Beisein eines Arztes in bestimmtem Rahmen Schmerzmittel und andere Medikamente verabreichen.

Der in Imsweiler stationierte Rettungshubschrauber Christoph 66 ist der einzige Rettungs-Heli in Rheinland-Pfalz der eine Rettungswinde hat. ADAC Luftrettung/Jakob Meyer-Bender

Zurzeit baut der ADAC im Bereich Imsweiler/Dörnbach eine Luftrettungsstation. Diese soll - so das Land - Anfang 2026 in Betrieb gehen. Bis dahin wird der Hubschrauber weiterhin von seinem bisherigen Standort am Flugplatz Imsweiler aus in die Luft gehen.