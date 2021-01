Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat sich sich nach eigenen Angaben einer Resolution zum Erhalt des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Meisenheim angeschlossen. Diese hatte der Stadtrat von Meisenheim im Dezember verabschiedet. Die Kassenärztliche Vereinigung plant ab Februar die Bereitschaftszeiten in Meisenheim deutlich zu reduzieren: von 112 auf 37 Stunden pro Woche. Grund sei unter anderem der zunehmende Ärztemangel. In der Resolution fordern die betroffenen Kommunen, die Bereitschaft in ihrer bisherigen Form beizubehalten. Sie befürchten, dass der Ärztliche Bereitschaftsdienst in Meisenheim bald ganz schließen könnte.