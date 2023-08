Das müssen Sie über das Residenzfest in Kirchheimbolanden wissen

Bereits zum 71. Mal steigt in Kirchheimbolanden das Residenzfest. Von Freitag bis Montag wartet ein buntes Programm auf die Besucher.

Eröffnet wird das Residenzfest am Samstag um 17 Uhr auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden. Das Fest beginnt mit einem Bambini-Lauf, gefolgt vom Residenzlauf für die Großen. Besonders freut sich Bürgermeister Marc Muchow (CDU), dass es in diesem Jahr auch wieder ein Programm im Schlossgarten mit zwei Ständen und einer Bühne gibt.

Wein, Essen, Musik und weitere Highlights

Gefeiert wird traditionell mit regionalen und überregionalen Weinen in zahlreichen Hoflauben. Neben jeder Menge Pfälzer Kulinarik wird es auch viel Live-Musik geben - zum Beispiel am Roten Turm. An 15 Ständen präsentieren sich Vereine und Weingüter.

Eines der Highlights ist laut Muchow auch die Ballettmatinée am Sonntagmorgen im Schlossgarten. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Stadthalle verlegt. Am Sonntag haben außerdem die Geschäfte in Kirchheimbolanden von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Residenzfest Kibo: Feuerwerk zum Abschluss am Montag

Am Montag klingt das Residenzfest aus. Unter anderem wird eine Guggemusikgruppe auftreten. Zum Abschluss soll es um 22:30 Uhr ein großes Feuerwerk geben. Im letzten Jahr fiel das wegen der anhaltenden Trockenheit aus. Stadtbürgermeister Muchow hofft, dass es in diesem Jahr anders aussieht.

Residenzfest ist größtes Volksfest im Donnersbergkreis

Das gesamte Programm des Residenzfests kann auf der Internetseite des Donnersbergkreises eingesehen werden. Die Stadt rechnet mit insgesamt etwa 15.000 Besuchern. Das Residenzfest ist das größte Fest im Donnersbergkreis.

Parken beim Residenzfest in Kirchheimbolanden

Wer das Residenzfest in Kirchheimbolanden besucht, kann nach Angaben der Stadt unter anderem am Rathaus, der Kreisverwaltung oder dem städtischen Parkdeck parken.