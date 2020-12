per Mail teilen

Bund und Länder wollen weiter, dass in den Schulen Präsenzunterricht stattfindet – trotz auf hohem Niveau stagnierender Corona-Infektionen. Um den Unterricht möglichst sicher zu gestalten, hat sich das Max Planck-Institut für Chemie in Mainz eine Lüftungsanlage zum Selberbauen überlegt. Gute Idee, dachte sich die Pirmasenser Stadtverwaltung und hat gemeinsam mit dem örtlichen Prüf- und Forschungsinstitut diese Anlage weitergedacht und den Prototyp am Hugo-Ball-Gymnasium getestet.