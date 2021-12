Rekordauftrag für Kunststoff-Firma aus Pirmasens

per Mail teilen

Der Kunststoffprofil-Hersteller Profine hat den größten Einzelauftrag seiner Geschichte bekommen. Er wird im kommenden Jahr die Fenster von rund 3.000 Luxuswohnungen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ausstatten.

Die Firma Profine in Pirmasens. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Werksfoto

Ein Sprecher des Unternehmens sagte, für die Ausstattung der 3.000 Luxuswohnungen würden 23.000 PVC-Profile benötigt. Diese werden am Standort in Pirmasens produziert. Das Projekt sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte von Profine.

Umsatz in in Millionenhöhe für Unternehmen aus Pirmasens

Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe. Die Montage soll, so der Sprecher, durch eine südkoreanische Partnerfirma vor Ort erfolgen. Die ersten Schiffscontainer mit den Profilen aus Pirmasens werden nach Unternehmensangaben im ersten Quartal des kommenden Jahres verladen. Sämtliche Arbeiten sollen im Verlauf des Jahres 2022 abgeschlossen werden.