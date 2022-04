Reizgas in Diskothek versprüht - 20 Menschen leicht verletzt

In der Diskothek „Nachtschicht“ in Kaiserslautern sind in der Nacht 20 Menschen leicht verletzt worden, weil Unbekannte offenbar Reizgas oder Pfefferspray versprüht haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden um kurz vor 1 Uhr mehrere Notausgangstüren geöffnet. Die etwa 900 Gäste stürmten nach draußen. Offenbar wurde das Gas in einem der Disko-Räume versprüht und über die Lüftungsanlage im ganzen Gebäude verteilt. Die 20 Leichtverletzten klagten laut Polizei über Augenreizungen und Atembeschwerden, konnten aber vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Niemand musste ins Krankenhaus. Der Disko-Betrieb ging im Laufe der Nacht weiter, nachdem das Gebäude durchgelüftet wurde. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.