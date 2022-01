Neue Pächter für Wasserburg

Die Wasserburg und das ehemalige Schwesternhaus in Reipoltskirchen im Kreis Kusel haben einen neuen Pächter. Der Kreis hatte für beide schon länger neue Betreiber gesucht. Der neue Pächter der Wasserburg kommt nach eigenen Angaben aus dem Kreis Kaiserslautern, seine Tochter wird das Wasserburg-Restaurant leiten. Gleichzeitig pachten sie das Gästehaus im ehemaligen Schwesternwohnheim in Reipoltskirchen, wo Touristen unterkommen können. Das Gebäude hatte in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt, weil der Umbau mehr als doppelt so teuer geworden war, wie ursprünglich geplant. Die Kosten waren von knapp einer Million Euro auf mehr als zwei Millionen Euro gestiegen.