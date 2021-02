Landwirte und weitere Menschen aus der Südwestpfalz verteilen am Mittwoch Spenden an Tafeln und andere Einrichtungen in der Region. Seit Anfang des Monats wurden dafür Lebensmittel und Geld gesammelt. Bei den Spenden handelt es sich unter anderem um Äpfel, Birnen und Kartoffeln. Diese kommen zum Teil von Produzenten aus der Region. Mit den Geldspenden wurde auch Obst und Gemüse von Landwirten aus der Südpfalz zugekauft. Das liegt nach Angaben von Initiator Christian Kau aus Reifenberg daran, dass es in der Westpfalz nur wenige Obst- und Gemüsebauern gibt. Auch Marmelade, Brot und Milch wurden gespendet. Am Abend werden die Freiwilligen die Lebensmittel an die Caritas in Pirmasens und die Tafeln in Zweibrücken und Homburg liefern. Am kommenden Samstag bekommt auch ein in Blieskastel gestrandeter Zirkus eine Futterspende.