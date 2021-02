In Kürze endet eine Spendenaktion von Landwirten, Direktvermarktern und weiteren Menschen aus der Region für die Tafeln in der Südwestpfalz. Die Spendenbereitschaft ist nach Angaben der Initiatoren sehr groß.

Seit Anfang des Monats werden zum einen Lebensmittel von Produzenten aus der Region gesammelt. Zum anderen wird mit den Geldspenden Obst und Gemüse von Landwirten aus der Südpfalz zugekauft. Das liegt nach Angaben von Initiator Christian Kau aus Reifenberg daran, dass es in der Westpfalz nur wenige Obst- und Gemüsebauern gibt. Am kommenden Mittwoch sollen die Lebensmittel wie Äpfel, Birnen, Kartoffeln und Karotten verteilt werden – an die Caritas in Pirmasens und die Tafeln in Zweibrücken und Homburg.

Auch ein in Blieskastel gestrandeter Zirkus bekommt Futterspenden für die Tiere und Lebensmittel für seine Angestellten. Außerdem haben die Landwirte dem Zirkus ein kleines Zelt gekauft, damit Stroh und Heu trocken gelagert werden können.