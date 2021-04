Im Rechtsstreit um die Herausgabe eines teuren medizinischen Geräts zwischen dem Nardini Klinikum Zweibrücken und einem privaten Klinikbetreiber soll am Freitag das Urteil fallen. Das Gerät steht im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken – auf einer Station, die zuletzt vom Nardini Klinikum betrieben wurde.

Hintergrund des Rechtsstreites ist, dass der private Betreiber Helexier das ehemalige Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken gekauft hat – nach eigener Auffassung samt Inventar. Das Nardini Klinikum hatte mehrere Stationen angemietet und betrieben, bis ein Umzug der Stationen in einen neuen Anbau am Nardini Klinikum in der Zweibrücker Innenstadt erfolgen konnte.

Im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken soll die private "Himmelsberg Fachklinik" in Betrieb gehen - für den Klinikbetrieb fehlt aktuell allerdings noch die Zulassung. SWR

Wem gehört das medizinische Gerät im Gebäude?

Als die Stationen dann ins Nardini Klinikum verlegt werden sollten, habe Helexier die Herausgabe eines Angiographiegeräts verweigert. Mit dem etwa 70.000 Euro teuren Gerät können Gefäßerkrankungen untersucht und behandelt werden. Seit Februar befasst sich die Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken mit dem Streit um die Herausgabe des Geräts.

Große Pläne, keine Zulassung

Helexier plant nach eigenen Angaben im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken eine private Fachklinik anzusiedeln. Allerdings fehlen für eine Zulassung nach Angaben der Stadt Zweibrücken noch wichtige Unterlagen. Ursprünglich hatten die Pläne von Helexier auch vorgesehen, dass im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus eine Kita und eine Senioren-Betreuung eingerichtet wird. Diese Pläne wurden inzwischen aber offenbar verworfen. Zuletzt hatte die "Himmelsberg Fachklinik" Schlagzeilen gemacht, weil einem Chefarzt gekündigt und Hausverbot erteilt wurde. Der Streit wird zum Teil in den sozialen Medien ausgetragen.

Gebäude seit 2016 im Dornröschen-Schlaf

Das Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken wurde Ende September 2016 geschlossen, weil es nicht mehr kostendeckend betrieben werden konnte. Seitdem steht es zum größten Teil leer.