per Mail teilen

110 Mal - so oft hat der Rechtsausschuss der Kreisverwaltung Kusel seit Beginn der Corona-Pandemie Streitfälle abgelehnt, ohne dass sich Bürger mündlich dazu äußern konnten. Jetzt sollen die Streitfälle deswegen erneut geprüft werden.

Eine Frau aus dem Kreis Kusel hatte vor dem Verwaltungsgericht Neustadt geklagt, nachdem der Rechtsausschuss der Kreisverwaltung Kusel ihren Widerspruch gegen einen Bescheid der Kreisverwaltung ohne mündliche Erörterung abgelehnt hatte. Der Kreisrechtsausschuss hatte argumentiert, dass eine mündliche Erörterung derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sei.

Rechtsausschuss Kusel soll Streitfälle erneut prüfen

Dieser Ansicht widersprach das Verwaltungsgericht Neustadt und rügte das Vorgehen des Kreisrechtsausschusses. Jetzt sollen nach Angaben der Kreisverwaltung alle 110 ohne Erörterung abgeschlossenen Streitfälle erneut geprüft werden. In 36 Fällen sei allerdings bereits Klage erhoben worden. Für diese Fälle sei der Rechtsausschuss nicht mehr zuständig.

Verwaltungsgericht Neustadt habe Entscheidungen des Rechtsausschusses nicht in Frage gestellt

Der Kreis Kusel weist darauf hin, dass das Verwaltungsgericht lediglich einen Verfahrensfehler gerügt hat, also dass es keine mündliche Anhörungen gab. Die Entscheidungen des Rechtsausschusses seien durch die Rüge nicht inhaltlich in Frage gestellt. Nach Angaben einer Kreissprecherin sei es möglich, dass der Kreisrechtsausschuss in den Fällen auch nach einer mündlichen Verhandlung zum gleichen Ergebnis gekommen wäre.