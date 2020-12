per Mail teilen

Seit Jahren wird über die Reaktivierung der S-Bahn-Strecke zwischen Homburg und Zweibrücken diskutiert. Ab 2025 könnten wieder Züge fahren - wenn alles nach Plan läuft.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erarbeitet nach eigenen Angaben derzeit mit der Bahn einen Bau- und Finanzierungsvertrag für das Projekt. Der Projektmanager des VRN sagte, parallel dazu überprüfe der Landesbetrieb Mobilität nochmals, ob sämtliche Vorschriften, wie zum Beispiel Lärmschutzvorgaben oder ähnliches bei der Planung eingehalten würden.

Er hoffe, dass die Unterlagen noch in diesem Jahr öffentlich ausgelegt werden könnten. Dann könne jeder Einsicht nehmen und gegebenenfalls Einwände vorbringen.

Bund will Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken fördern

Die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Homburg – Zweibrücken könnte mit bis zu 90 Prozent vom Bund gefördert werden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach VRN-Angaben auf etwa 27 Millionen Euro. Der Rest wird von den beteiligten Ländern und den Kommunen in der Westpfalz getragen. Wenn alles optimal verlaufe, so der VRN, könne die Strecke eventuell zu Jahresbeginn 2025 wieder in Betrieb sein.

Schnellere Fahrt von Zweibrücken nach Kaiserslautern

Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten jahrelang über Vertragsdetails gestritten, bevor 2018 ein Vertrag zur Reaktivierung unterschrieben wurde. Die Bahnstrecke ermöglicht es beispielsweise, ohne Umstieg von Zweibrücken nach Kaiserslautern zu fahren.