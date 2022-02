Tankstelle in Ramstein und Apotheke in Queidersbach überfallen

Mit einer Sturmhaube über dem Kopf und einem Messer in der Hand hat am Mittwochabend ein Mann eine Tankstelle in Ramstein überfallen. Am folgenden Tag gab es einen ähnlichen Vorfall in einer Apotheke in Queidersbach.

Bei dem Raubüberfall am Mittwochabend kam der Täter nach Angaben der Polizei kurz vor 22 Uhr in die Tankstelle in Ramstein und bedrohte eine Angestellte. Mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer in der Hand forderte er die Angestelle auf, die Kasse zu öffnen. Sie flüchtete in einen Lagerraum und rief die Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Innenstadt.

Bei dem Überfall trug der Täter eine hellblaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke mit drei weißen Streifen, schwarze Turnschuhe, eine Mütze und Sturmhaube. Die Kassiererin beschrieb den Mann als hellhäutig und etwa 1,70 Meter groß.

Apotheke in Queidersbach überfallen

Am darauffolgenden Donnerstag gab es dann den nächsten Raubüberfall. Diesmal war eine Apotheke in der Hauptstraße von Queidersbach das Ziel des Täters. Gegen 14 Uhr hatte ein Mann die Apotheke betreten und die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Auch in diesem Fall verlangte der Täter Geld.

Die Mitarbeiterin der Apotheke beschrieb den Mann als 1,70 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Trainingsjacke, einen schwarzen Schal, schwarze Mütze mit roten Streifen und eine dunkle Hose. Er hatte eine durchsichtige Tüte bei sich mit roten Griffen und der roten Aufschrift "Schuhmarke".

Derselbe Täter bei Überfällen in Ramstein und Queidersbach?

Da die Personenbeschreibung der beiden Angestellten sehr ähnlich ist, schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Sie bittet Zeugen sich zu melden.