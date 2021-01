Die meisten Stadt- und Kreisverwaltungen in der Westpfalz bleiben wegen der aktuellen Corona-Lage zunächst weiter für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber per Telefon oder E-Mail zu erreichen. In den Kreisen Südwestpfalz, Kaiserslautern, Kusel und dem Donnersbergkreis gilt: Publikumsverkehr ist derzeit ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich. Ansonsten können sich die Bürger während der normalen Öffnungszeiten entweder per Telefon oder per E-Mail an die Verwaltungen wenden. Das gleiche gilt auch für die Stadt Kaiserslautern. Ausnahmen bilden die KFZ-Zulassungsstellen und die Führerscheinstellen. Dort kann man nach wie vor ohne Termin hingehen. In Pirmasens und Zweibrücken haben die jeweiligen Bürgercenter dagegen geöffnet. Allerdings bitten dort die Verwaltungen um eine vorherige Terminvereinbarung, da es ansonsten zu längeren Wartezeiten kommen könnte.