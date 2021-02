per Mail teilen

Der Gemeinderat in Schönenberg-Kübelberg entscheidet heute darüber, ob ein geplanter Bikepark gebaut werden darf. Jugendliche aus der Gemeinde hatten zuvor in einer ehemaligen Sandgrube ohne Genehmigung den Bikepark errichtet. Der Mountainbike-Park soll nun offiziell betrieben werden. Dafür fehlt nur noch die Zustimmung des Gemeinderats Schönenberg-Kübelberg. Die zuständige Behörde SGD-Süd hat das Projekt bereits genehmigt. Und auch der Wasserzweckverband würde den Jugendlichen und der Gemeinde entgegenkommen und möchte das Gelände kostenlos zur Verfügung stellen. Außerdem steht ein örtlicher Sponsor bereit, der den Bikepark mit 30.000 Euro unterstützen will. Der Ortsbürgermeister Thomas Wolf befürwortet nach eigenen Angaben das geplante Projekt und hofft, dass der Gemeinderat zustimmen wird.