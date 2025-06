Bei Otterbach im Kreis Kaiserslautern soll ein Rasthof für Radfahrer entstehen. Die Baugenehmigung ist mittlerweile da, die Finanzierung ist auf einem guten Weg. Was alles geplant ist.

In dem geplanten Bike-Inn am Ortsrand von Sambach, einem Ortsteil von Otterbach im Kreis Kaiserslautern, sollen Radfahrer eine Pause einlegen und etwas essen und trinken können. Das ist das Ziel der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, wie Bürgermeister Harald Westrich (SPD) mitteilt. Das gastronomische Angebot ist in einem alten Gebäude geplant, indem früher der amerikanische AFN-Sender war. Es steht seit Jahren leer, wurde von der Verbandsgemeinde gekauft und soll umgebaut werden.

"Der Innenbereich wird im Loftstil ausgebaut werden, wobei wir versuchen, auch die amerikanische Bauweise im Grundsatz zu erhalten", sagt Verbandsbürgermeister Westrich. Draußen ist eine Terrasse mit Sitzplätzen geplant. Die Essensausgabe soll dann sowohl drinnen als auch draußen möglich sein. In dem Bike-Inn könnten sich aber nicht nur Radfahrer ausruhen. Auch Spaziergänger seien Willkommen.

Rasthof für Radfahrer kostet fast eine Million Euro

250.000 Euro gibt es für die Verbandsgemeinde von der EU aus dem Leader-Förderporgramm. Fehlen laut Verbandsbürgermeister Westrich noch knapp 650.000 Euro, um das Bike-Inn zu finanzieren. So die derzeitige Kostenschätzung. Dieser Betrag soll ebenfalls durch Fördermittel gestemmt werden. "Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir am regionalen Zukunftsprogramm teilnehmen können. Darüber soll die Restfinanzierung weitgehend laufen."

In diesem leerstehenden Gebäude am Ortsrand von Sambach bei Kaiserslautern soll die "Radler-Tankstelle" entstehen. SWR

Rasthof am Radweg und in der Nähe einer historischen Dampflok

"Das Bike-Inn ist unser touristisches Wirtschaftsprojekt", formuliert es Westrich. Er sieht das Projekt bei Sambach auch an einem idealen Ort in Verbindung mit dem Bachbahnradweg und der historischen, rund 140 Tonnen schweren Dampflok, die in der Nähe am Stellwerkmuseum in Otterbach ihre neue Heimat bekommen soll.

Wann die Arbeiten starten, kann erst gesagt werden, wenn alle Fördermittel auch wirklich unter Dach und Fach sind. Interessenten, die den Rasthof pachten wollen, gebe es aber bereits. "Wir hatten drei Anfragen ohne dass wir dazu einen Aufruf gestartet haben. Letztlich wird ein gutes Konzept entscheidend sein. Allerdings verdichtet es sich bereits auf einen konkreten Interessenten", sagt Westrich, ohne konkreter zu werden.

Bike-Inn im Kreis Kaiserslautern: Treff für Jung und Alt?

Aber nicht nur Radfahrer oder Spaziergänger sollen von dem Gebäude profitieren. Der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg schwebt vor, dass die Küche des Bike-Inn mittwochs bis sonntags geöffnet hat. "Wir möchten die Räumlichkeiten - außer die Küche - aber auch für weitere Zwecke nutzen. Hier sollen auch ein Begegnungsbereich für Senioren und Jugendliche entstehen."

Wann das Bike-Inn bei Otterbach kommt, ist noch unklar. Harald Westrich hofft auf eine Eröffnung 2027.