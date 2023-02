Randalierer springt in Kaiserslautern auf Polizeiauto

per Mail teilen

Am Samstagabend hat ein 24-jähriger Mann in der Kaiserslauterer Innenstadt randaliert. Als die Polizei eintraf, sprang der Mann auf das Polizeiauto und schlug auf die Windschutzscheibe ein.

Zeugen riefen die Polizei, weil ein Mann in der Innenstadt von Kaiserslautern wahllos gegen geparkte Autos schlagen und Passanten anpöbeln würde. Als die Polizei eintraf, sprang der 24-Jährige - wohl in bester Tarzan-Manier - auf das Streifenauto und fing an, auf die Windschutzscheibe einzuschlagen. Diese wurde dabei schwer beschädigt.

Randalierer hatte wohl gesundheitliche Probleme

Die Polizeibeamten konnten den Mann schließlich von ihrem Auto runterziehen, ihn überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Nach Polizeiangaben hatte der Randalierer wohl gesundheitliche Probleme und hatte zudem offenbar noch Betäubungsmittel intus.

Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Fahrzeughalter, deren Autos von dem randalierenden jungen Mann beschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei melden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in der Schulstraße in Kaiserslautern.