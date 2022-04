Spitzentreffen zu Ukraine-Krieg in Ramstein mit mehr als 30 Nationen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zu Gesprächen auf die Air Base Ramstein in der Pfalz eingeladen. Mehr als 30 Nationen sollen zugesagt haben. Das Ziel: Die Ukraine soll wieder sicher werden und bleiben.

Die Sicherheitsstandards auf der Ramstein Air Base sind selbst an normalen Tagen schon hoch. Mal eben auf das Gelände fahren und ein paar Flugzeuge anschauen: unmöglich. Für das Treffen der Verteidigungsminister am Dienstag wird die Sicherheitslage nochmals deutlich erhöht. An den Eingängen werden die Kontrollen verstärkt, Anwohner müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach SWR-Informationen kommen nicht alle Spitzenpolitiker per Flugzeug auf den Militärflughafen, sondern einige auch mit dem Auto. Mehr als 30 Nationen haben zugesagt, einen Vertreter nach Ramstein zu entsenden - darunter auch Staaten, die nicht der NATO angehören. Auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird morgen auf die Air Base kommen. Außerdem werden rund 100 Medienvertreter dort erwartet.

Air Base Ramstein als Ort der Gespräche mit Symbolkraft

Dass die Amerikaner Ramstein als Ort des Treffens ausgewählt haben, dürfte kein Zufall sein. Zunächst hat die Air Base ganz einfach logistische Vorteile: Es gibt dort jede Menge Platz und sie ist hervorragend abgesichert. Allerdings hat der US-Militärflughafen im Ukraine-Krieg auch eine Symbolwirkung. Ramstein gilt als die zentrale Schaltstelle der NATO in diesem Krieg. Außerdem könnte das Treffen auch den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, mehr Engagement für die Ukraine zu zeigen. International dürfte es so wahrgenommen werden, als finden die Gespräche in Deutschland statt, auch wenn die Air Base eigentlich kein deutscher Boden ist.

Krieg in der Ukraine: US-Gespräche mit Selenskyj in Kiew

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der amerikanische Außenminister Antony Blinken waren am Sonntag bereits nach Kiew gereist, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Angriffskriegs Russlands zu sprechen. Das Treffen dauerte nach Angaben von Blinken etwa drei Stunden. Er habe von Selenskyi wichtige Informationen erhalten, was nötig sei, um der Ukraine zu helfen. Blinken kündigte an, die Details mit den Verteidigungsministern der teilnehmenden Länder während des Treffens auf der Air Base in Ramstein zu besprechen.

Krieg gegen die Ukraine: Blinken und Austin in Kiew

Langfristiges Ziel: Eine sichere und souveräne Ukraine

Konkret wird es unter anderem um die aktuelle Gefechtslage in der Ukraine gehen. US Verteidigungsminister Austin hofft darauf, dass viele Länder der Ukraine "zusätzliche Munition und Haubitzen" zusagen werden. Washington werde darauf dringen, der Ukraine "das zu beschaffen, was sie braucht." Außerdem brauche es offenbar Pläne, wie die ukrainische Armee erbeutetes russisches Kriegsgerät nutzen kann. Wie groß die Symbolkraft des Treffens ist, wird auch davon abhängen, wie viele und welche Nationen teilnehmen. Langfristig soll die Ukraine wieder sicher werden und ein souveräner Staat bleiben.

Bürger in Ramstein blicken mit Spannung auf die Air Base

"Die Menschen in Ramstein hatten vor dem Treffen gemischte Gefühle, so zwischen Spannung und Anspannung", fasst Ralf Hechler (CDU), der Verbandsbürgermeister von Ramstein-Miesenbach, die Stimmung vor Ort zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger seien interessiert, ob sich in der Weltpolitik etwas grundsätzlich ändern werde, gerade auch militärisch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. "Man merkt ja bei uns in Ramstein immer sofort, wenn auf der Welt etwas passiert", so Hechler. Allein schon, weil der Flugverkehr über der Region massiv zunehme.

Ramstein Gastgeber der Afghanistan-Gespräche im vergangenen Jahr

Der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein ist eines der wichtigen Drehkreuze für Operationen der Vereinigten Staaten weltweit, insbesondere für Einsätze in Afrika, dem Nahen Osten oder Ost-Europa. Regelmäßig treffen sich auf der Air Base hochrangige US-Politiker mit ihren internationalen Kollegen. Zuletzt hatte sich US-Außenminister Antony Blinken im vergangenen Jahr mit seinem damaligen deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) zu Gesprächen in Ramstein verabredet, um über Konsequenzen aus der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zu beraten.

Das ist die Ramstein Air Base Die Ramstein Air Base ist ein Militärflugplatz der US Air Force bei Ramstein-Miesenbach, etwa zehn Kilometer westlich von Kaiserslautern. Sie wurde 1951 eröffnet und gilt heutzutage als größte Einrichtung der US-Luftwaffe außerhalb der Vereinigten Staaten. Insgesamt arbeiten etwa 9.000 Menschen dort. Die Air Base ist eines der wichtigsten Drehkreuze für Fracht- und Truppentransporte der US Air Force weltweit. Der Militärflughafen wird auch für Evakuierungsflüge genutzt. Verletzte Soldatinnen und Soldaten können im nahen Landstuhl Regional Medical Center behandelt werden, dem größten US-Krankenhaus außerhalb der USA. Eine wichtige Rolle spielt die Ramstein Air Base bei den Drohneneinsätzen des US-Militärs. Auf dem Gelände befindet sich eine Satelliten-Relais-Station, die die Steuerungsbefehle an die Drohnenflotte weltweit übermittelt. Friedensaktivisten vertreten daher die Ansicht, die Air Base würde gegen geltendes Völkerrecht verstoßen. Auf der Air Base ist außerdem das Hauptquartier des Allied Air Command stationiert, einer Kommandobehörde der Luftstreitkräfte der NATO. Von Ramstein aus überwacht die NATO die Raketenabwehr des Bündnisses sowie die Weltraumaktivitäten der Mitgliedsstaaten. Für das Hauptquartier arbeiten mehr als 600 Menschen aus fast 30 verschiedenen Nationen. Die Ramstein Air Base gilt auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Rund um den Luftwaffenstützpunkt leben mehr als 50.000 amerikanische Soldaten und ihre Angehörigen, was etwa der Einwohnerzahl von Speyer entspricht. Etwa 40 Prozent des Lohns der US-Militärgemeinde soll in die lokale Wirtschaft fließen.

Maßnahmen der NATO zum Schutz der Ostflanke

Seit Ende Februar plant das NATO-Hauptquartier auf der Air Base auch die Einsätze von Kampfflugzeugen entlang der Ostflanke des Bündnisses und führt sie durch. Diese dienen in Folge des Krieges in der Ukraine der Abschreckung und Frühwarnung, sowie dem Schutz der östlichen Mitglieder. Neben Aufklärungsmaschinen steigen auch Kampfjets mehrerer Alliierter von ihren Heimatplätzen auf und werden mit Unterstützung durch Luftbetankung an die Einsatzräume im Osten herangeführt. Dort führen sie Schutzflüge durch und kehren danach wieder zurück zu ihrer jeweiligen Basis. Auch der kürzlich in die Slowakei verlegte Deutsch-Niederländische PATRIOT-Einsatzverband der Luftwaffe wird im Rahmen des Schutzes der NATO-Ostflanke aus dem Hauptquartier angeleitet.