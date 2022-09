Verteidigungsminister sprechen in Ramstein über Ukraine-Krieg

Am Donnerstag treffen sich auf der US Air Base in Ramstein Verteidigungsminister und hochrangige Militärs aus 50 Ländern. Die Kontaktgruppe diskutiert über weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zu einem Treffen in Ramstein eingeladen. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden mit dabei sein. Die Minister und hochrangige Militärvertreter wollen in Ramstein "über die anhaltende Krise in der Ukraine und verschiedene Sicherheitsfragen" beraten, "mit denen die Verbündeten und Partner der USA konfrontiert sind", hieß es vom Kommando der US-Streitkräfte in Europa. In Ramstein erstmals schwere Waffen für Ukraine angekündigt Es ist bereits das dritte Treffen der Kontaktgruppe - auch das erste fand Ende April in Ramstein statt. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte damals erstmals die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine durch Deutschland angekündigt. Dabei handelte es sich um 30 Exemplare des Flugabwehrpanzers Gepard. Ein weiteres Treffen der Kontaktgruppe gab es im Juni in Brüssel. Dabei sagte die deutsche Verteidigungsministerin die Lieferung von Artillerie-Raketensystemen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu. Die Bewohner der umliegenden Orte der Air Base in der Pfalz werden von dem Treffen wenig mitbekommen. Auch beim ersten Zusammenkommen waren die Auswirkungen wie zum Beispiel gesperrte Straßen nur auf der Air Base selbst zu spüren.

