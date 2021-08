Mehr als 21.000 Menschen aus Afghanistan sind mittlerweile auf der Air Base im pfälzischen Ramstein angekommen. Über 8.000 wurden bereits in die USA weitergeflogen.

Die Zahlen gab der US-Luftwaffenstützpunkt am Montag bekannt. "Wir versuchen so viele Leute wie möglich aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen", sagte ein Sprecher des US-Generalkonsulats in Frankfurt. Des weiteren werde versucht, die Weiterreise von Ramstein in die USA möglichst schnell abzuwickeln.

Platz in Ramstein knapp

Die schutzsuchenden Menschen aus Afghanistan werden mit Fliegern aus Kabul und Katar in die Pfalz gebracht. Da der Platz auf dem Gelände in Ramstein nicht mehr ausreicht, wurden Geflüchtete auch bereits auf ein Gelände der US-Armee in Kaiserslautern gebracht. Dort können bis zu 4.000 Menschen unterkommen.

Das Deutsche Rote Kreuz und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU), haben am Mittwoch Spenden für die Menschen gesammelt - vor allem Kleidung, Spielsachen und Hygieneartikel.

"Das Personal in Ramstein arbeitet unermüdlich daran, den Schutzbedürftigen einen sicheren Platz zum Ausruhen zu bieten. Ich bin unglaublich stolz auf die Fähigkeit unseres Teams, das diese Mammutaufgabe in kürzester Zeit gestemmt hat."

Josh Olson ist der "Hausherr" der Airbase. Pressestelle Air Base Ramstein/Jan Valle/86th Airlift Wing/Public Affiars

Vertreter der amerikanischen Regierung auf Air Base Ramstein

Bei einem Besuch in Ramstein am Mittwoch lobte Clark Price, der "Geschäftsträger ad interim" der amerikanischen Botschaft in Berlin, die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Amerikanern. Da die Position des Botschafters derzeit nicht besetzt ist, ist Price der höchste Repräsentant der amerikanischen Regierung in Deutschland. Er bedankte sich bei den Deutschen für ihre Unterstützung. Ohne sie sei die Rettungsaktion nicht möglich gewesen. Er lobte auch die Kreativität seiner Landsleute, die die Flugzeughallen auf der Air Base für die Menschen aus Afghanistan zu einem internationalen Flughafen umgebaut hätten.

Air Base Zwischenstopp auf Weg in die USA

Von der Air Base in Ramstein aus sind nach Angaben des US-Militärs mehr als 8.000 Evakuierte weitergereist. Viele weitere Schutzsuchende warten auf ihre Weiterreise in die USA. Andere wünschen sich, in Europa oder direkt in Deutschland bleiben zu können. Alle Flüchtlinge, die auf die Air Base Ramstein gebracht werden, sollen nach derzeitigem Stand in die USA gebracht werden.

Sehr vereinzelt befinden sich nach Angaben des Integrationsministeriums auch Personen an Bord der US-Flugzeuge, für die eine Aufnahme in Deutschland vorgesehen ist. In diesen Fällen würden die Personen und ihre Familien "in der Regel in eine der Aufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz zur weiteren Zwischenunterbringung verbracht." Der Bund entscheide dann, in welchem Land sie dauerhaft untergebracht werden.

Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und vier weitere Bundesländer haben den Bund zu einem Afghanistan-Gipfel aufgerufen. Dabei sollten alle Fragen zum Aufenthalt von Geflüchteten geklärt werden, heißt es in einem gemeinsamen Brief an Außenminister Maas und Innenminister Seehofer. Außerdem appellierten die Landesregierungen, Lösungen zu finden für Ortskräfte, die nicht mehr aus Kabul ausgeflogen werden könnten. Auch die Aufenthaltsperspektive für diese Menschen und der dauerhafte Abschiebestopp solle geklärt werden.

Drei Babys sind auf die Welt gekommen

Eine afghanische Frau brachte kurz nach der Landung in Ramstein an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs ein kleines Mädchen zur Welt. Mutter und Kind gehe es gut. Sie seien ins US-Militärkrankenhaus nach Landstuhl gebracht worden. Dort kamen nach Angaben eines Sprechers des US-Verteidigungsministeriums auch zwei weitere Babys auf die Welt, nachdem ihre Mütter in Ramstein gelandet waren.

Menschen sind erschöpft und haben Todesangst hinter sich

Die ehemaligen Ortskräfte der USA in Afghanistan und ihre Familien, die aus Angst vor den militant-islamistischen Taliban ihre Heimat verlassen, kommen zunächst in Flugzeughangars und Zelten der Air Base unter. Die Menschen seien sehr erschöpft, heißt es. Sie hätten nicht nur einen langen Flug, sondern auch die Strapazen und Todesangst in Afghanistan hinter sich. Nach der Ankunft wird zunächst die Identität der Ankömmlinge überprüft und sie werden von Ärzten untersucht. Viele seien in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, sagte eine Soldatin.

Amerikaner fliegen weiter, Bundeswehr hat Einsatz beendet

Die Amerikaner hatten Mitte August damit begonnen, Menschen aus der afghanischen Hauptstadt auszufliegen, nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten. Nach dem Anschlag auf dem Flughafen in Kabul am Donnerstag kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass der Evakuierungseinsatz zur Rettung von US-Bürgern und afghanischen Ortskräften dennoch fortgesetzt werde. Die Bundeswehr hat ihren Rettungseinsatz inzwischen beendet.