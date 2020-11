Die Straßenmeistereien in der Westpfalz bereiten sich auf die Wintereinsätze vor. In den höher liegenden Gebieten wurde bereits Salz gestreut.

Sprecher der Straßenmeistereien in Ramstein, Kirchheimbolanden und Dahn sagten, dass die Mitarbeiter jetzt regelmäßig Kontrollfahrten unternehmen. Ein Blick auf das Thermometer allein genüge nicht, ein Team von Streckenwachen müsse immer persönlich den Zustand der Straßen überprüfen. Bei den leichten Frösten in der vergangenen Woche sei es auf den höhergelegenen Straßen der Westpfalz und in den Waldgebieten wie zum Beispiel im Dahner Felsenland bereits zu überfrierender Nässe gekommen, die Einsatzfahrzeuge hätten dort am frühen Morgen gestreut. Laut Autobahnmeisterei in Landstuhl sind die Salzlager gefüllt. Wegen der milden Winter in den vergangenen Jahren habe nur wenig Salz nachbestellt werden müssen.