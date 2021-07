Im vergangenen Jahr konnten die Friedenstage "Stopp Airbase Ramstein" nur virtuell stattfinden - jetzt sind die Friedensaktivisten wieder vor Ort. Und trotzdem ist in diesem Jahr vieles anders.

Die Organisatoren hoffen auf rund 200 Teilnehmer am Friedenscamp und nochmals 200 bei der Fahrrad-Sternfahrt. SWR

Denn natürlich hat auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie dazu geführt, dass nicht alles während der Aktionstage so ablaufen kann wie in früheren Jahren. Das fängt bei der Besucherzahl an: Nahmen zu Hochzeiten rund 800 Menschen an der Aktionswoche teil, wären die Veranstalter in diesem Jahr schon mit 200 zufrieden.

Friedenscamp auf Wiese in Steinwenden

"Es werden nicht alle, die wollen, auch kommen können", sagt Kristine Karch, die das einwöchige Friedenscamp auf einer Wiese in Steinwenden im Kreis Kaiserslautern organisiert. Das liege daran, dass die Genehmigung für das Camp erst am 18. Juni kam - zu spät für viele Friedensaktivisten, die für das Camp Urlaub nehmen. "Trotzdem sind wir froh, dass wir nicht noch einmal alles virtuell durchführen müssen", sagt Kristine Karch.

Gegen Kriegs- und Drohneneinsätze von Ramstein aus

Ab Sonntag werden die Aktivisten in dem Camp mit Workshops und Diskussionen dagegen protestieren, dass die Airbase in Ramstein vom US-Militär als Drehscheibe für Kriegseinsätze genutzt wird. Und dagegen, dass Ramstein eine große Rolle im Drohnenkrieg der USA spielt. "Es darf nicht sein, dass von deutschem Boden wieder Krieg ausgeht - und das tut es von Ramstein aus", sagt Cornelia Burkert-Schmitz von der Pfälzer Initiative "Entrüstet Euch".

Achim Müller und Cornelia Burkert-Schmitz haben die Aktionstage mitorganisiert. SWR

Die Verantwortlichen haben außerdem einen "Anti-Militärbasen-Kongress" in der Apostelkirche in Kaiserslautern organisiert. Dort sind wegen der Corona-Auflagen 80 Teilnehmer zugelassen - viele werden online dazu geschaltet. Hier schildern Aktivisten gegen US-Militärbasen aus der ganzen Welt ihre Erfahrungen. Am Freitag, den 9. Juli, ist in der Apostelkirche dann noch ein Abend mit verschiedenen Vorträgen geplant.

Zum ersten Mal Fahrrad-Sternfahrt zur Airbase Ramstein

Normalerweise endeten die Aktionstage "Stopp Airbase Ramstein" immer mit einer Mahnwache und einem Protestzug zum US-Flugplatz. Das ist in diesem Jahr anders - es gibt eine Fahrrad-Sternfahrt. Damit hatten die Friedensaktivisten schon am 1. Mai gute Erfahrungen gemacht, sagt Achim Müller von "Entrüstet Euch". "Zum einen geht Fahrradfahren auch bei strengen Corona-Regeln, weil der Abstand eingehalten werden kann. Und zum anderen hatten wir sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung."

Die Aktivisten werden am Sonntag, den 10. Juli, aus Kaiserslautern, Kusel, Homburg und Pirmasens zur Airbase in Ramstein fahren - und diese dann umrunden. "Damit man mal sieht, welche Ausmaße das Gelände hat", sagt Achim Müller. Er hofft auf rund 200 Teilnehmer.