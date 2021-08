Soldatin Hülya ist diesmal außerberuflich unterwegs und unterstützt Freund:innen, Bekannte und Familie in ihrer Heimatregion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

„Als ich das erste Mal im Hochwassergebiet ankam sah alles aus wie im Kriegsgebiet, nur noch dreckiger“, so Hülya. Am Anfang steht Hülya stundenlang in einem niedrigen Kellerabteil, weil sie die Einzige ist, die dort aufrecht stehen kann. Um sich zu motivieren stimmen Hülya und alle Helfer:innen Marsch- und Kinderlieder an. Der Zusammenhalt, der sich gerade zeigt, ist das Positive, was sich Hülya aus dieser Krise mitnimmt. Dennoch: Bis alles wieder aufgebaut ist, wird es noch lange dauern.