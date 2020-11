per Mail teilen

Auf der A6 hat sich bei Ramstein am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Autobahnpolizei in Kaiserslautern mitteilt, musste ein Autofahrer einem ungesicherten Pannenfahrzeug auf der rechten Spur ausweichen. Ein weiterer Pkw auf der mittleren Spur habe dann dem anderen Auto ebenfalls ausweichen müssen. Dabei sei der Wagen mit einem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zusammengestoßen. Beide Autofahrer mussten laut Polizei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, Lebensgefahr besteht aber nicht. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten kam es zu langen Staus im Berufsverkehr.