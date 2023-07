"Militärische Bundesjugendspiele" auf der US-Air Base Ramstein - bei großer Hitze

Es nennt sich "Rodeo", hat aber mit Pferden nichts zu tun. Beim militärischen Wettkampf auf der US-Air Base in Ramstein haben die Teilnehmer vor allem geschwitzt.

Liegestütze auf heißem Asphalt bei 38 Grad - das ist kein Zuckerschlecken SWR

Der Schweiß läuft, die Muskeln zucken, Gesichter sind schmerzverzerrt. In Fünfer-Teams rennen die Soldatinnen und Soldaten auf der US-Air Base Ramstein durch einen Parcours, machen Liegestütze, Kniebeugen, Hampelmänner. Und nicht nur das: Zwischendurch rollen sie bis zu 200 Kilogramm schwere Traktor-Reifen oder schleppen schwere Ketten im Sprint auf einer 100 Meter Bahn.

Die letzten Meter Richtung Ziel sind für alle ein Kampf - so auch für Soldatin Chrystal White, bei der im Ziel erst einmal die Tränen liefen. "Ich habe mir gesagt, ich muss durchhalten - wir haben uns im Team gegenseitig angefeuert. Es tut schon weh, besonders wenn man glaubt, man schafft es nicht - dann muss man es eben noch härter probieren. Und wenn man es endlich geschafft hat, fühlt man einfach nur Erleichterung."

Teilnehmende aus der ganzen Welt bei Wettkampf auf US-Airbase Ramstein

Das "Rodeo", wie der Wettkampf der Soldaten eigentlich heißt, ist etwas, was die US-Air Base in Ramstein noch nicht gesehen hat. 125 Teilnehmende aus der ganzen Welt sind dabei, sagt Oberstleutnant Dan Cooley - von Seattle in den USA bis Kuwait am Persischen Golf. "Das hier sind die Besten der Besten. Wenn man Spaß hat, lernt man Abläufe einfach leichter. Und sie lernen voneinander und so werden alle spielerisch besser."

Die Soldatinnen und Soldaten mussten sich in verschiedenen Übungen messen. SWR

Die größte Herausforderung scheinen an diesem Tag in Ramstein auch nicht die riesigen Reifen oder die Ketten zu sein, sondern die Hitze. Wer macht schon freiwillig Sport bei 38 Grad im Schatten – und dann finden die Wettkämpfe auch noch auf dem noch heißeren Asphalt statt.

"3D-Tetris in der Sauna"

Zum Beispiel müssen Feldbetten und Ausrüstung unter Zeitdruck in einen Container verladen werden. Das sei vergleichbar mit 3D-Tetris in der Sauna, sagt Oberstleutnant Dan Cooley. "Wir achten natürlich auch darauf, dass sie nicht überhitzen und genug trinken. Wir haben Sanitäter und Ärzte dabei. Wer weiß, wann sie den nächsten Einsatz haben in einem Kampfgebiet. Hier proben wir ein solches Szenario unter stressigen und heißen Bedingungen."

Auch Soldatin Chrystal White hat es durchgezogen - trotz Hitze. Nass geschwitzt steht sie da, mit den Nerven am Ende - aber stolz, den Wettbewerb in Ramstein unter so vielen Männern bis zum Schluss absolviert zu haben. Sie freut sich jetzt erst mal auf eine Dusche - und: "Eine Massage wäre toll!"