Die Warnung des US-Außenministeriums vor Reisen nach Deutschland hat auf die Menschen auf den Militärstützpunkten in der Westpfalz keine Auswirkungen. Das teilt die Air Base Ramstein auf Anfrage des SWR mit. Das US-Außenministerium hatte die Warnung wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland ausgesprochen. Die Soldatinnen und Soldaten könnten jedoch uneingeschränkt auf Dienstreisen gehen. Aber auch privat könnten sich die Menschen ohne Veränderung außerhalb des Stützpunktes frei bewegen. Für die amerikanischen Staatsbürger gelten dann die in Deutschland aktuell gültigen Corona-Regeln.