Präsident Trump hat den Plan für einen Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland abgesegnet. Bald soll die Umsetzung beginnen. Doch im Kongress mehrt sich der Widerstand.

Die US-Airbase in Ramstein ist ein wichtiges Drehkreuz für Militärtransporte. (Archivbild) dpa Bildfunk Fotograf:Boris Roessler

Der von US-Präsident Donald Trump gewünschte Teilabzug der US-Streitkräfte aus Deutschland ist nun beschlossene Sache. Trump habe einem Vorschlag zum Abzug von 9.500 der gegenwärtig rund 34.500 Soldaten in Deutschland zugestimmt, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag erklärte. Verteidigungsminister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley hatten die Pläne demnach am Montag mit Trump im Weißen Haus besprochen. Einen Zeitplan für den wahrscheinlich langwierigen Abzug wurde zunächst nicht genannt.

Das Pentagon werde den Kongress in den kommenden Wochen darüber unterrichten, im Anschluss dann auch die Nato-Partner, erklärte der Sprecher des Ministeriums weiter. Der US-Kongress könnte den von Trump gewünschten Teilabzug aber noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest deutlich erschweren. Zudem bewirbt sich Trump im November um eine zweite Amtszeit. Falls er die Wahl verlieren sollte, könnte der neue Präsident die Pläne auf Eis legen.

Kongress könnte Pläne über Haushalt ausbremsen

Der Plan wird im Kongress vor allem kritisch gesehen, weil er das Verteidigungsbündnis Nato schwächen und Russland in die Hände spielen könnte. Im Senat und im Repräsentantenhaus gibt es daher Pläne, den Teilabzug über das Gesetz zum Militärhaushalt zu verhindern. Der Sprecher des Pentagons, Jonathan Hoffman, erklärte hingegen, durch den Teilabzug würden die Nato, die Abschreckung Russlands und die "strategische Flexibilität" der US-Streitkräfte in Europa gestärkt.

Ein Abzug von rund 10.000 Soldaten hätte gravierende wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Regionen. Allein in der Westpfalz sind rund 19.000 amerikanische Soldaten stationiert. Sie verteilen sich unter anderem auf den US-Flugplatz Ramstein, das US-Hospital in Landstuhl und eine Armeeeinheit in Baumholder.

Hechler: "Ankündigung ist Wahlkampf"

Der Verbandsbürgermeister von Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU), sagte vor der offiziellen Stellungnahme von amerikanischer Seite, er halte die Ankündigung von Trump für Wahlkampf. Schließlich werde im November in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Hechler hofft, dass bald Gewissheit über die Pläne herrscht. Die momentane Ungewissheit sei für alle Verantwortlichen alles andere als leicht - auch für die hier stationierten Amerikaner. Für ihn ist es aber ein gutes Zeichen, dass der Bau des neuen Militärkrankenhauses in Weilerbach weitergeht.

Abzug für Baumholder "der absolute Horror"

Bernd Alsfasser (FWG), der Verbandsbürgermeister von Baumholder, sagte dem SWR, er sei erleichtert gewesen, als er vom Widerstand der Senatoren hörte. Denn ein kompletter Abzug des Militärs aus Baumholder würde für die strukturschwache Region seiner Meinung nach "den absoluten Horror" bedeuten.

Der Eingang zum US-Militärgelände in Baumholder. (Archivbild) SWR

Damit bezieht er sich nicht nur auf die rund 450 Zivilbeschäftigten bei den amerikanischen Streitkräften. Auch viele Firmen, die Hotellerie, Gastronomie und die Einzelhändler würden unter einem Truppenabzug sehr leiden, sagte Alsfasser.

Degenhardt: "Im Falle eines Abzugs Liegenschaften zurückfordern"

Der Verbandsbürgermeister von Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), begrüßte die "bemerkenswerte" Solidarität im Senat gegen die Abzugspläne von Donald Trump. Er sieht wegen des Widerstands der Senatoren wenig Chancen, dass der Präsident seine Pläne durchsetzen kann.

In Landstuhl steht das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA. (Archivbild) U.S. Army

Er hält auch Trumps Idee, die Truppen nach Polen zu verlegen, für wenig realistisch: Dort müsse erst einmal eine militärische Infrastruktur errichtet werden - das ließe sich aber nicht über Nacht realisieren, sagte Degenhardt.

"Es wäre ein Witz, wenn die Truppen, die Wirtschaftskraft, die damit verbundenen Arbeitsplätze weggehen - aber die Liegenschaften unangetastet in US-Hand bleiben." Peter Degenhardt (CDU), Verbandsbürgermeister Landstuhl

Sollte der Abzug aber wirklich kommen, stellt Degenhardt klare Forderungen an die USA: "Wir sollten auf jeden Fall fordern, dass die Liegenschaften der Amerikaner an Deutschland zurückgegeben werden".