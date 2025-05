Die Tarifverhandlungen für die Zivilbeschäftigten der amerikanischen Militäreinrichtungen sind festgefahren. Die Beschäftigten haben vor der Air Base Ramstein demonstriert.

Zu der Kundgebung an der Hauptzufahrt zur Air Base Ramstein hatten die Gewerkschaften ver.di und Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) aufgerufen. Rund 600 Beschäftigte aus ganz Rheinland-Pfalz waren dem Aufruf gefolgt. Für die Demo musste die Zufahrt gesperrt werden. Obwohl der Verkehr umgeleitet wurde, bildete sich ein langer Stau.

Vor der Air Base Ramstein bildete sich ein langer Stau. SWR

Letzte Verhandlungsrunde für Zivilbeschäftigte abgebrochen

Nach Angaben der Gewerkschaft war die letzte Verhandlungsrunde am 15. April nach nur einer Stunde ergebnislos abgebrochen worden. Die Arbeitgeber hatten lediglich ihr Angebot von 1,7 Prozent mehr Lohn wiederholt - dieses sei "nicht verhandlungsfähig". Auch eine angebotene Schlichtung lehnten die Arbeitgeber ab.

Mit dem Protest in Ramstein will sich ver.di "einen neuen Verhandlungstermin erstreiken", wie es in einer Mitteilung hieß. Seit Montag streiken Beschäftigte in der Großbäckerei für die Amerikaner in Neustadt, im US-Hotel in Ramstein, im amerikanischen Kühlhaus und bei der Fleischverarbeitung - und zwar für die gesamte Woche.

Rund 9.000 Zivilbeschäftigte im Land - viele in der Westpfalz

Ver.di fordert einen Sockelbetrag von 320 Euro pro Monat mehr, wovon nach Angaben der Gewerkschaft vor allem die niedrigen Lohngruppen profitieren würden. Obendrauf soll es nach ihrem Willen nochmal drei Prozent mehr Lohn geben.

Für die deutschen Feuerwehrleute, die in den amerikanischen Einrichtungen arbeiten, soll es einen gesonderten Tarifabschluss geben. Insgesamt arbeiten in Deutschland rund 12.000 Menschen für die US-Streitkräfte, davon in Rheinland-Pfalz rund 9.000.