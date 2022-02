Polizei fasst Tankstellen-Räuber

Die Polizei hat in Ramstein-Miesenbach nach mehreren Tagen einen Tankstellen-Räuber festgenommen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie den Mann gesehen hatte, als er mit dem Fahrrad an der Tankstelle vorbeifuhr. Nach Angaben der Polizei war eine sofort eingeleitet Fahndung erfolgreich und der 20-Jährige konnte festgenommen werden. Er soll vergangene Woche die Tankstelle in Ramstein-Miesenbach und eine Apotheke in Queidersbach mit einem Messer überfallen haben. Anschließend flüchtete er. Die weiteren Ermittlungen laufen noch.