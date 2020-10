Die Polizei hat in Ramstein-Miesenbach einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle hätten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes festgestellt. Ein Test habe anschließend ergeben, dass der 31-Jährige mit fast zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt gab der Autofahrer an, zuletzt am Vorabend etwas getrunken zu haben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Folgen von Restalkohol von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt werden. Auch Stunden nach dem eigentlichen Alkoholkonsum könne die Fahrtüchtigkeit noch stark eingeschränkt sein.