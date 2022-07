Mehrere Tage Großübung: Air Base Ramstein trainiert für den Notfall

Auf der Air Base in Ramstein beginnt am Dienstag eine mehrtägige Militärübung. Die Truppen sollen dabei verschiedene Notfälle trainieren. Für Anwohner könnte es laut werden.

Bei der Militärübung geht es darum, die Einsatzfähigkeit und die Bereitschaft des Personals auf der Air Base Ramstein für den Krisenfall zu prüfen und auf dem neuesten Stand zu halten. So erklärt es ein Sprecher des 86. Lufttransportgeschwaders, das auf der Air Base stationiert ist. Die Übung findet seit 2018 alle drei Monate statt.

Air Base Ramstein lässt verschiedene Notfälle trainieren

Jedes Mal werden unterschiedliche Situationen simuliert. Es könne ein Zwischenfall mit einem Flugzeug, wie beispielsweise ein Absturz bei Start oder Landung, trainiert werden. Auch die Krisenplanung, Frachtbewegungen oder andere Notfalleinsätze gehören zu den möglichen Szenarien. Was genau geübt wird, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Air Base vorher natürlich nicht.

Anwohner könnten Sirenen und andere Geräusche hören

Wer im Umfeld der Air Base in Ramstein-Miesenbach wohnt, könnte auch etwas von der Militärübung mitbekommen. Der Sprecher vermutet, dass an den Toren der Air Base und bei den Kasernen der US-Army in Kaiserslautern zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. In der Nähe der Air Base seien außerdem Sirenen, Lautsprecherdurchsagen oder andere laute Geräusche zu hören.

Woher stammt der Name "Operation Varsity"? Der Name "Operation Varsity" leitet sich laut Air Base von einer Luftlandeoperation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg ab. Am 24. März 1945 wurden rund 20.000 amerikanische und britische Soldaten am Niederrhein abgesetzt, um den Vormarsch der Infanterie bei Wesel zu unterstützen. 2.700 Soldaten der Alliierten kamen dabei ums Leben. Dennoch gilt die "Operation Varsity" als taktischer Erfolg für die Truppen der Alliierten. Sie wird häufig als die größte zusammenhängende Luftlandeoperation im Zweiten Weltkrieg bezeichnet, die innerhalb eines Tages durchgeführt wurde.

Kein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

Wie die Verantwortlichen des 86. Lufttransportgeschwaders mitteilen, besteht kein Zusammenhang zwischen der Übung und dem Krieg in der Ukraine. Die Militärübung sei auch keine Reaktion auf den laufenden Einsatz der NATO in Osteuropa. Die Übung beginnt am Dienstag um 12 Uhr und dauert bis Donnerstag.