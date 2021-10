Letzte Evakuierungsflüge von Air Base Ramstein am Wochenende

Am Wochenende soll der letzte Evakuierungsflug mit Geflüchteten aus Afghanistan von der Air Base Ramstein in die USA starten. Hinter den Verantwortlichen liegt ein Kraftakt.

Noch etwa 2.500 Menschen aus Afghanistan warten auf der Air Base in Ramstein auf ihre Ausreise. Das teilte die zuständige Abteilung (86th Airlift Wing) der US Air Force am Freitag mit. 1.800 Geflüchtete sollten noch am Freitag in die USA fliegen, der Rest dann am Wochenende. Seit Beginn der Luftbrücke wären dann rund 35.000 Afghanen über die Air Base abgefertigt worden.

Evakuierungsflüge wegen Masern unterbrochen

Zuletzt mussten die Flüge mehrere Wochen unterbrochen werden, weil es vereinzelte Masern-Fälle unter den Geflüchteten gegeben hatte. Die US-Gesundheitsbehörde verhängte daraufhin einen Flugstopp für die Maschinen von Ramstein in die USA. Die mehreren tausend Afghanen, die zu diesem Zeitpunkt noch auf der Air Base und dem Gelände der Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern auf die Ausreise warteten, wurden zunächst gegen das Masern- und anschließend auch gegen das Corona-Virus geimpft.

Air Base Ramstein als Drehkreuz der Luftbrücke nach Afghanistan

Die Air Base war am 20. August zum europäischen Drehkreuz der Rettungsflüge aus dem afghanischen Kabul geworden, nachdem die Taliban den Staat übernommen hatten. Ob Ramstein weiterhin ein wichtiger Umschlagplatz für die Evakuierung bleibt, ist noch unklar. Das Land Rheinland-Pfalz hat (Stand: Ende September) etwa 550 Menschen aufgenommen, die aus Afghanistan geflüchtet waren.