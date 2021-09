Air Base Ramstein: Masern-Impfungen bei Flüchtlingen haben begonnen

Auf der Air Base Ramstein werden ab sofort Flüchtlinge aus Afghanistan gegen Masern geimpft. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Flüge in die USA wieder aufgenommen werden können.

Die afghanischen Flüchtlinge warten auf der Air Base Ramstein auf ihren Weiterflug. (Archivbild) SWR SWR

Die US-Luftwaffe hatte auf Wunsch der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC die Flüge ausgesetzt, nachdem in den USA bei fünf Afghanen Masern festgestellt worden waren. Auch bei einem Flüchtling auf der Air Base wurde die Krankheit nachgewiesen. Die Person wurde isoliert, nach Kontaktpersonen wird zurzeit gesucht.

Viele Afghanen auf Air Base haben Antikörper gegen Masern

In einem ersten Schritt wurden 15 Evakuierte geimpft. Außerdem wurden bei zufällig ausgewählten Afghanen Blutproben entnommen. 94 Prozent dieser Menschen wiesen Antikörper gegen Masern auf. Dies bedeute, dass sie entweder schon die Krankheit hatten oder aber dagegen geimpft wurden.

Die US-Luftwaffe hatte bis Ende August Zehntausende Amerikaner, afghanische Ortskräfte und schutzbedürftige Personen aus Afghanistan ausgeflogen, nachdem dort die Taliban die Macht übernommen hatten. Zurzeit befinden sich noch rund 9.000 Menschen auf der Air Base Ramstein und in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern. Sie warten seit rund einer Woche auf ihren Weiterflug in die USA. Diese Flüge sollen erst wieder aufgenommen werden, "wenn es als sicher erachtet wird", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Flüchtlinge werden von amerikanischen und deutschen Helfern versorgt. (Archivbild) SWR

Mehr Platz für Flüchtlinge auf Air Base Ramstein

Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um auf der Air Base mehr Platz zu schaffen und den "Evakuierten eine sichere Unterbringung und einfühlsame Betreuung zu bieten", heißt es in der Mitteilung weiter. Genauere Angaben dazu gab es nicht.