Gedenken an 9/11 in Ramstein

20 Jahre 9/11 - auch in Ramstein wurde mit einer bewegenden Zeremonie der Opfer der Terroranschläge gedacht. Dabei standen vor allem Helfer im Mittelpunkt, die damals ihr Leben ließen.

Zwischen den Drehleitern von zwei Feuerwehrautos war in Ramstein eine riesige amerikanische Fahne gespannt. Davor lagen auf einer Wiese genau 343 zusammengefaltete Feuerwehruniformen und Helme – stellvertretend für die allein 343 Feuerwehrleute, die am 11. September 2001 bei den Anschlägen auf das World Trade Center, das Pentagon und beim Absturz von United Airlines Flug 93 ums Leben kamen.

Kommandeur legt Kranz in Ramstein nieder

Der Befehlshaber der dritten US-Luftwaffe und Kommandeur in Ramstein, Generalmajor Randall Reed, erinnerte an die persönlichen Schicksale einzelner Feuerwehrleute und Polizisten. Zu Ehren der Verstorbenen wurde ein Kranz niedergelegt.

Die Wunden von damals bluten immer noch!

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 hatten auch Auswirkungen auf den Einsatz der Soldaten des Luftwaffenstützpunktes in Ramstein. Nicht nur, dass seitdem die Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden. Zudem war das Transportgeschwader in Ramstein in die Einsätze in Afghanistan und dem Irak eingebunden.

Diesen Bogen spannte auch Reed in seiner Ansprache: Von den Helfern, die damals in New York im Einsatz waren zum Militär, das diesen Einsatz danach 20 Jahre lang weitergeführt habe. Und dann weiter zu der noch immer laufenden Rettungsaktion, bei der bis vor wenigen Tagen viele tausend Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden waren.