Wieder Flüge mit Afghanistan-Geflüchteten von Ramstein aus

Die USA setzen die Flüge mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan vom Flughafen Ramstein ab dem Wochenende fort. Das hat ein Sprecher der Air Base bestätigt.

Zurzeit befinden sich noch etwas mehr als 9.000 Schutzbedürftige in Zeltlagern auf dem Flugplatz in Ramstein und in einer US-Kaserne in Kaiserslautern. Sie müssen seit Wochen auf ihre Weiterreise warten.

Impfungen gegen Masern und Corona in Ramstein

Grund waren wenige Fälle von Masern bei Gefflüchteten aus Afghanistan. Die US-Gesundheitsbehörde hatte daraufhin die Evakuierungsflüge gestoppt. Die Afghanen in Ramstein und Kaiserslautern wurden vorsorglich gegen Masern geimpft. Außerdem erhielten sie eine Corona-Impfung.

Wann genau am Wochenende die Flüge in die USA starten, konnte der Sprecher des Militärflughafens in Ramstein nicht sagen. Zwischenzeitlich waren in Ramstein und in Kaiserslautern mehr als 30.000 Geflüchtete untergebracht.