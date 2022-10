Das Erste zeigt heute Film über Flugtagkatastrophe von Ramstein

per Mail teilen

Am Mittwochabend geht es im Ersten um die Flugtagkatastrophe von Ramstein. Um 20.15 Uhr läuft der Spielfilm " Ramstein - Das durchstoßene Herz", im Anschluss eine Dokumentation.

Der große Flugtag auf der Air Base in Ramstein am 28. August 1988 wurde zu einer der größten zivilen Katastrophen in der Bundesrepublik. Beim Versuch die Figur des durchstoßenen Herzens zu fliegen, verunglückten drei Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel. 70 Menschen starben, viele Hunderte wurden verletzt. Für Überlebende, Angehörige und Opfer änderte sich das Leben von einer Sekunde auf die andere - für immer. Bis heute kämpfen viele mit den Folgen und dem Posttraumatischen Belastungssyndrom.

Der SWR-Fernsehfilm "Ramstein - Das durchstroßene Herz" will den Betroffenen 34 Jahre nach dem Unglück ein Denkmal setzen. Die Filmemacher betonen, dass er im engen Dialog mit den Betroffenen entstanden ist. Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt hat sich für seine Recherchen Zeit genommen. Er hat Überlebende und Angehörige getroffen und war mit ihnen am Unglücksort.

"Am entscheidensten war, dass die Leute mir da ihr Herz geöffnet und erzählt haben."

Preview von " Ramstein - Das durchstoßene Herz" war in Kaiserslautern

Der Film erzählt von Opfern, die schwer verletzt werden und Ängste haben, von Ärzten, die in Minutenschnelle schwere Entscheidungen fällen müssen und von Familien, die Angehörige verlieren. Mitte Oktober fand im SWR Studio Kaiserslautern die Preview des Film statt. Für die rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauer war es ein bewegender Abend. Der Trauma-Therapeut Hartmut Jatzko, der seit dem Unglück zahlreiche Opfer betreut, sagte, der Film sei nicht nur gut gelungen, sondern auch ein Zeitdokument.

"Der Schock von damals ist authentisch dargestellt. Das hat sich alles genau so abgespielt."

Im Ersten läuft der Film "Ramstein - Das durchstoßene Herz" am Mittwoch um 20.15 Uhr, in der Mediathek ist der Film bereits zu sehen.

Spielfilm "Ramstein - Das durchstoßene Herz" in ARD-Mediathek

Im Anschluss an den Spielfilm beginnt um 21.45 Uhr "Ramstein - Die Doku". Auch sie ist in der Mediathek abrufbar. Die Autoren fragen darin nach der Verantwortung der Behörden, nach fahrlässigen Sicherheitskonzepten und nicht existierenden Notfallplänen. Die Dokumentation möchte die politische Ebene mit der persönlichen Geschichte von zwei Menschen verbinden, deren Leben durch das Unglück miteinander verbunden wurde.

"Ich wünsche mir, dass sich viele Menschen auf diesen besonderen Film einlassen, der uns fordert und lange nachwirkt, dabei aber auch eine tröstliche Botschaft beinhaltet", sagt Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information.