Erfolgreiches Festwochenende

Das zurückliegende Fest-Wochenende hat den Veranstaltern in der Westpfalz zahlreiche Besucher beschert. So zählte das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest in Ramstein nach Angaben des Congress Centers alleine am Samstagabend rund 2.000 Gäste. Darunter seien viele US-Amerikaner aus der gesamten Region gewesen. Eine positive Bilanz zieht außerdem die Tourist Information von Otterberg für das Frühlingsfest. Am Wochenende seien deutlich mehr Besucher gekommen als vor der Corona Pause. Auch der Rosengarten Zweibrücken ist mit seinem Rosenmarkt am Samstag und Sonntag nach eigenen Angaben sehr zufrieden. Die knapp 9.000 Gäste an beiden Tagen hätten gut eingekauft, dementsprechend erfreut seien auch die Aussteller.