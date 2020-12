per Mail teilen

Das Unternehmen Coca-Cola hat nach eigenen Angaben seinen Standort in Ramstein geschlossen. Knapp 50 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Eine Sprecherin sagte, sechs von ihnen würden in umliegenden Werken weiterarbeiten. Auch mit den anderen Mitarbeitern habe sich die Firma einvernehmlich geeinigt. Sie sollen demnach Abfindungen erhalten. Nach Firmenangaben wird das Logistikzentrum in Ramstein geschlossen, weil es nicht ausgelastet ist.