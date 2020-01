per Mail teilen

Die Airbase in Ramstein testet am Mittwoch das Lautsprechersystem auf dem Flugplatz. Wie die US-Armee mitteilt, umfasst der Test sowohl Durchsagen für Übungen als auch für reale Gefahrensituationen. Der Lautsprechertest soll am frühen Nachmittag beginnen und etwa eine Stunde dauern. Nach Angaben der Streitkräfte ist die Übung notwendig, um zu kontrollieren, ob alle Durchsagen korrekt von den Lautsprechern widergegeben werden.