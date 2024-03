Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 4. März

++ Hecken und Sträucher dürfen nicht mehr geschnitten werden ++

8:50 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz hat darauf hingewiesen, dass seit dem 1. März keine Bäume und Sträucher mehr geschnitten werden dürfen. Die Verordnung soll Vögel, die nisten, aber auch Kleintiere wie Igel schützen, die jetzt mit der Aufzucht der Jungen beginnen. Ausnahmen sind zwar erlaubt, zum Beispiel, wenn der Verkehr beeinträchtigt wird - allerdings muss zwingend vorher mit den Behörden gesprochen werden. Das Verbot gilt bis zum 1. Oktober. Wer es nicht beachtet, muss mindestens mit einer Geldstrafe rechnen.

++ Baum stürzt auf Haus in Katzweiler ++

8:30 Uhr

Schrecksekunde für die Anwohner der Bachstraße in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern: Dort ist gestern ein Baum in ein Haus gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Baum wegen des aufgeweichten Bodens an einem Hang umgestürzt ist. Das Haus steht leer, es ist denkmalgeschützt, weil es aus dem Jahr 1756 stammt. Deswegen entstand laut Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

In Katzweiler ist ein Baum auf ein unbewohntes Haus gestürzt Polizeipräsidium Westpfalz

++ Fitnessprogramm für übergewichtige Kinder in Pirmasens ++

7:58 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat zusammen mit einem Fitnessstudio ein Sport- und Ernährungsprogramm entwickelt, um übergewichtigen Kindern beim Abnehmen zu helfen. Nach Angaben der Stadt wird das Programm im Winzler Viertel angeboten, wo zu viele dicke Kinder leben. Gleichzeitig haben dort viele Familien wenig Geld und können sich oft den Besuch eines Fitnessstudios nicht leisten. Bei dem Programm werden vorerst fünf Mädchen und Jungen einmal pro Woche Sport-Übungen gezeigt, die sie auch daheim machen können. Ziel des Projekts ist es, dass die Kinder langfristig gesünder leben.

++ Ergebnisse Sport vom Wochenende ++

7:03 Uhr

In der Eishockey-Regionalliga machen es die Zweibrücken Hornets spannend. In den Playoffs haben sie gestern das vierte Spiel gegen die Maddogs Mannheim mit 2:5 verloren - am kommenden Sonntag ist das entscheidende Spiel der Serie in Zweibrücken. In der Fußball-Oberliga hat der FK Pirmasens gegen die TSG Pferddersheim klar mit 4:0 gewonnen. Knapper ging es dagegen in der dritten Handball-Liga zu - der TuS Dansenberg siegte dann aber doch mit 34:32 gegen den Longericher SC aus Köln.

++ Alsenztalbahn ab heute voll gesperrt ++

6:36 Uhr

Ab heute ist die Alsenztalbahn im Donnersbergkreis voll gesperrt. Sie wird saniert, weil sie bald als Ausweichstrecke genutzt werden soll, wenn die Riedbahn im Rhein-Main-Gebiet erneuert wird. Wegen der Streckensperrung müssen die Pendler entweder den Bus oder das Auto nehmen. Das Problem ist, dass auch noch die B48 wegen Brückenarbeiten zwischen Alsenz und Rockenhausen gesperrt ist. Das heißt, auf der Straße dauert die Fahrt von Alsenz nach Kaiserslautern oder umgekehrt deutlich länger als sonst. Wer sich für den Bus entscheidet, muss unter Umständen außerdem zusätzliche Umsteigezeiten einplanen. Die Bauarbeiten dauern fünf Wochen. So lange ist die Alsenztalbahn für die Sanierungsarbeiten komplett gesperrt, heißt es vom zuständigen Zweckverband.

++ Große Militärübung auf der Airbase Ramstein ++

6:34 Uhr

Auf der US-Airbase in Ramstein findet ab heute ein größere Militärübung statt. Dabei wird es Lautsprecherdurchsagen geben, es werden Sirenen und andere laute Geräusche zu hören sein. Diese werden auch in der Umgebung von Ramstein zu hören sein. Außerdem sind Militärkonvois unterwegs, was für Autofahrer zu Problemen führen kann. Die US-Soldaten trainieren unter anderem, wie sie Fracht von A nach B bringen, aber auch Not- und Zwischenfälle mit Flugzeugen.

