Air Base Ramstein beendet Masernimpfungen für afghanische Geflüchtete

Die Massenimpfungen der Evakuierten aus Afghanistan auf der Air Base sind abgeschlossen. Wann die Flüge in die USA wieder starten, ist noch unklar.

Mehr als 8.800 Menschen auf der Air Base in Ramstein und den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern sind nach Angaben des US-Militärs innerhalb von drei Tagen geimpft worden. Sie erhielten die Impfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. "Wir haben schon so viele Covid-Einsätze durchgeführt, dass dies für uns ein Kinderspiel war, weil wir die Standardverfahren bereits kannten", zog Jaime Rojas, der medizinische Leiter eine positive Bilanz. Sein Team sei sogar zwei Tage schneller fertig gewesen, als ursprünglich gedacht.

Fast 9.000 Menschen auf Air Base gegen Masern geimpft

Zuvor waren unter den Evakuierten aus Afghanistan, die bereits in die USA ausgeflogen wurden, einige Masern-Fälle entdeckt worden. Daraufhin wurden die Flüge von Ramstein in die USA gestoppt. Die amerikanische Seuchenkontrolle hatte verfügt, dass die Geflüchteten in Ramstein und Kaiserslautern erst alle gegen die Masern geimpft werden müssten, bevor die Evakuierungsflüge wieder aufgenommen werden können.

Auf der Air Base in Ramstein sind fast 9.000 Menschen gegen die Masern geimpft worden. SWR

Die Air Base ist nach eigenen Angaben in der Lage, die Flüge zügig wieder zu starten. Derzeit arbeite der Militärflughafen eng mit dem US-Außenministerium, der Seuchenkontrolle und den deutschen Partnern zusammen, um eine Genehmigung für die Wiederaufnahme der Flüge zu erhalten. Im Moment warten laut Air Base noch etwa 9.000 Menschen in Ramstein und Kaiserslautern auf ihre Weiterreise.